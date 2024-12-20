В пятницу высокопоставленный американский дипломат сообщила лидеру новой администрации в Сирии Ахмеду аль-Шараа, что Вашингтон впредь не будет предлагать вознаграждение за его арест и информацию о его месте его нахождения.

Она позитивно оценила прошедшие в пятницу переговоры с представителями нового правительства Сирии, назвав Шараа «прагаматичным» лидером, а сам разговор — «хорошим, очень продуктивным и детальным».

«На основании нашей беседы я сказала ему, что мы не будем продолжать предложение о вознаграждении <…>, которое действовало несколько лет», - сказала Барбара Лиф — главный дипломат США на Ближнем Востоке — журналистам после встречи в Дамаске, добавив, что решение о награде за поимку было «политическим».

Она также заявила о поддержке Соединенными Штатами политического процесса в Сирии, направленного на создание инклюзивного и представительного правительства.

Шараа, который ранее был известен как Абу Мохаммед аль-Джулани, заявил на этой неделе, что Сирия истощена продолжающейся войной и не представляет угрозы ни для соседей, ни для Запада.

В интервью «Би-би-си» в Дамаске Шараа призвал к отмене санкций, введенных против Сирии, напомнив, что изначально они были направлены против старого режима.

Он также настаивал на том, что ХТШ не является террористической группировкой, заявив, что повстанцы «не наносили ударов по гражданским лицам или гражданским районам», добавив, что участники вооруженной оппозиции — такие же жертвы преступлений режима Асада.