ПОЛИТИКА
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Жители разрушенного циклоном острова Майотта совершили пятничную молитву
Жители острова Майотта совершили первую пятничную молитву после того, как мощный циклон оставил после себя масштабные разрушения на заморской территории Франции в Индийском океане. По словам местных жителей, французское государство, по сути, бросило их. На острове нет электричества, достаточного количества еды и воды. Спасатели еще не добрались до некоторых наиболее пострадавших районов острова. Из 320 тыс. населения Майотты большинство составляет мусульмане. #Майотта #Циклон #ПятничнаяМолитва #Разрушения #trtнарусском #Франция #Мусульмане #Молитва
dsfg / Others
21 декабря 2024 г.
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