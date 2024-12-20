Turkish Airlines официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса как авиакомпания, выполняющая рейсы в наибольшее количество стран, тем самым укрепив свой статус лидера мировой авиации.

Торжественное подтверждение рекорда состоялось в международном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса в Сантьяго после первого рейса авиакомпании в Чили. Новый маршрут увеличил сеть перевозчика до 131 страны, включая 120 активных маршрутов за последний год, что было подтверждено представителями Книги рекордов Гиннесса.

«Для нас огромная честь получить это признание здесь, в Сантьяго. Это подтверждает нашу миссию — соединять людей, культуры и направления по всему миру», — отметил генеральный директор Turkish Airlines Билал Экши.

Представитель Guinness World Records Талал Омар высоко оценил видение авиакомпании и подчеркнул, что достижение Turkish Airlines является свидетельством ее глобальной значимости в авиации.

С момента своего основания в 1933 году с небольшим парком самолетов Turkish Airlines прошла долгий путь. Сегодня авиакомпания управляет флотом из 491 самолета, выполняя рейсы по 352 направлениям. Будучи членом альянса Star Alliance, перевозчик продолжает активно расширять свою маршрутную сеть, подтверждая приверженность объединению мира через Турцию.

«Этот рекорд Гиннесса закрепляет нашу позицию лидера в авиационной отрасли, — добавил Экши. — Это гордость не только для нашей компании, но и для всей нашей страны, ведь мы продолжаем соединять людей и культуры по всему миру».