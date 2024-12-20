Команда Дональда Трампа сообщила европейским лидерам, что избранный президент США намерен потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Кроме того, они пообещали, что Вашингтон продолжит предоставлять военную помощь Украине при новой администрации.

Планы, изложенные советниками Трампа в ходе встреч с европейскими чиновниками, стали известны собеседникам газеты Financial Times. Несмотря на прежде заявленное намерение прекратить поддержку Киева и заставить его немедленно начать переговоры с Москвой, Трамп теперь обнадежил союзников, что готов сохранить поставки вооружений.

Тем не менее, новая цель НАТО в 5% вызывает тревогу в Европе, поскольку только 23 из 32 стран альянса сейчас выполняют текущий показатель в 2%. По данным источников, Трамп может согласиться на снижение цели до 3,5%, если страны предоставят США более выгодные торговые условия.

Европейские правительства уже обсуждают повышение расходов до 3% к саммиту НАТО в Гааге в июне, но многие опасаются сложных финансовых решений.

«Совершенно ясно, что речь идет о 3 или более процентах к июньскому саммиту НАТО в Гааге», - сказал FT европейский чиновник, осведомленный о планах Трампа.

Как сообщили газете собеседники из Великобритании, хотя Трамп сохраняет позицию против вступления Украины в НАТО, он уверен, что поставки вооружений после потенциального прекращения огня смогут обеспечить мир через демонстрацию силы.