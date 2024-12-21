Автомобиль наехал на толпу людей в центре Магдебурга

Автомобиль врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центре немецкого города Магдебург. Как минимум один человек погиб, ранения получили от 60 до 80 человек. По данным властей, наезд был намеренным, водитель задержан. Die Welt пишет, что это выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, который получил политическое убежище в Германии после того, как заявил, что на родине ему угрожали смертью якобы за отказ от ислама. #Магдебург #РождественскаяЯрмарка #Трагедия #НаездНаТолпу #Германия #ЧП #Водитель #trtнарусском