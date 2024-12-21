Украинские беспилотники атаковали Казань

Не менее восьми дронов участвовали в атаке по Казани утром 21 декабря. По данным властей Татарстана, шесть из них попали в жилые дома, один — в промышленное предприятие, а один сбили над рекой. По данным Минобороны РФ, это были дроны ВСУ. Власти Казани провели выборочную эвакуацию в школах. Детей проводили на время в подвалы, сообщили в мэрии. Во время атаки местные жители укрывались в том числе в метро. Власти Татарстана о погибших и пострадавших в Казани не сообщают. #Казань #Беспилотники #ВСУ #АтакаВСУ #Татарстан #Эвакуация #Дроны #trtнарусском