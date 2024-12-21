В результате преднамеренного наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге погибли два человека, один из которых — маленький ребенок. 68 человек получили ранения, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным AFP, черный BMW на высокой скорости въехал в толпу и проехал через нее около 400 метров. Автомобиль, предположительно, был арендован.

За рулем находился 50-летний Талеб А., выходец из Саудовской Аравии, работающий врачом-психиатром. Как сообщил глава правительства Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, подозреваемый приехал в Германию в 2006 году на учебу, а в 2016 году получил статус беженца якобы из-за угроз смертью за отказ от ислама.

По данным Spiegel, анализ социальных сетей подозреваемого показал его симпатии к ультраправой партии «Альтернатива для Германии». В недавних публикациях он выступал против ислама и нелегальной миграции и утверждал, что «политика открытых границ была планом Меркель по исламизации Европы».

За несколько минут до наезда Талеб А. опубликовал в соцсети X видео с обвинениями в адрес активистов по вопросам беженцев. В его последних записях прослеживаются признаки психологических проблем: он жаловался на преследование со стороны немецких властей.

Полиция допросила подозреваемого вечером в пятницу. Правоохранители уже заявили об отсутствии связи нападавшего с террористическими организациями, однако точные мотивы преступления остаются неясными.