Илон Маск вызвал возмущение в Берлине, открыто поддержав ультраправую антииммигрантскую партию «Альтернатива для Германии» (AfD). В своем посте на платформе X он написал, что «только AfD может спасти Германию», после чего разместил видео немецкого правого инфлюенсера Наоми Зайбт, критикующее лидера христианских демократов Фридриха Мерца.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах назвал решение Маска вмешаться в немецкие политические дебаты за несколько недель до внеочередных выборов «недостойным и крайне проблематичным».

После теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге, где погибли два человека, Маск усилил критику, написав: «Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак». Примечательно, что нападавший, гражданин Саудовской Аравии Талеб А., оказался сторонником той самой партии AfD, которую поддержал Маск.

Канцлер Германии Олаф Шольц косвенно ответил на пост Маска: «У нас здесь свобода слова. Это относится и к мультимиллионерам. Свобода слова также означает, что вы можете говорить вещи, которые неправильны и не содержат хороших политических советов».

Глава либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер обратился к Маску напрямую: «Илон, я инициировал политические дебаты, вдохновленные идеями от вас и Милея. Хотя контроль над миграцией важен для Германии, AfD выступает против свободы, бизнеса – и это крайне правая экстремистская партия. Не делайте поспешных выводов издалека».

Германия готовится к досрочным выборам 23 февраля после распада левоцентристской коалиции Шольца. AfD занимает второе место в опросах общественного мнения, хотя некоторые элементы партии были классифицированы внутренней разведкой Германии как правоэкстремистские.