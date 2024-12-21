Российские беспилотники «Шахед» атаковали Харьков вечером 20 декабря, сообщила областная военная администрация. Удары нанесли ущерб жилым районам, повредили дома и газопровод, а также привели к ранению восьми человек.

В Киевском районе Харькова обломки дрона вызвали пожар на крыше жилого дома и повредили газопровод. Ранены двое местных жителей. В Салтовском районе удар «Шахеда» стал причиной пожара в квартирах на первом и втором этажах дома, пострадали шесть человек.

В поселке Солоницевка под Харьковом обломки дрона вызвали пожар в нежилом помещении гражданского предприятия.

В Запорожье атака привела к повреждению девятиэтажного жилого дома. Пострадали три женщины и 12-летний мальчик, который был госпитализирован с осколочным ранением ноги.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, российская армия с вечера 20 декабря до утра 21 декабря использовала 113 дронов «Шахед» и одну ракету из комплекса С-400 для атаки украинских регионов. Украинские военные сбили 57 беспилотников, еще 56 были «локационно потеряны» и упали без нанесения ущерба.

Удары охватили Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Хмельницкую, Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.