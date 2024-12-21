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Президент Эрдоган осудил нападение в Магдебурге
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Германии после трагического нападения на рождественский рынок
Президент Эрдоган осудил нападение в Магдебурге
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: AA
21 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение, произошедшее на рождественской ярмарке в Магдебурге. В своем заявлении в социальной сети X он подчеркнул солидарность с немецким народом:

«Решительно осуждаю вчерашнее нападение на рождественский рынок в Магдебурге. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, всему народу и правительству Германии, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

Нападение совершил 50-летний врач-психиатр из Саудовской Аравии Талеб А., проживающий в Германии с 2006 года. Следствие установило, что он придерживался радикальных взглядов, открыто выступал против ислама, поддерживал ультраправую партию «Альтернатива для Германии» и неоднократно высказывался против приема мусульман-беженцев.

Также он был замечен в публичной поддержке преступных действий Израиля и публикациях с акциями по сожжению Корана.

В результате нападения погибли пять человек, среди которых ребенок. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Немецкие власти подтвердили, что наезд был преднамеренным.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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