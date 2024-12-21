Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление мандата Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF) на Голанских высотах до 30 июня 2025 года. Проект резолюции был представлен совместно США и Россией.

В резолюции подчеркивается беспристрастность UNDOF и необходимость создания безопасных условий для работы миротворцев. Совет Безопасности призвал все вооруженные группы покинуть позиции UNDOF и вернуть оборудование, транспортные средства и оружие, принадлежащее миссии.

Документ также требует принятия мер для защиты безопасности и здоровья персонала UNDOF, в соответствии с резолюцией 2518, с участием государств-членов и соответствующих сторон.

UNDOF, созданные в 1974 году для наблюдения за соблюдением соглашения о прекращении огня между Израилем и Сирией, продолжают свою миссию в условиях сложной обстановки. Голанские высоты были оккупированы Израилем в 1967 году, а их демилитаризация была закреплена Соглашением о выводе войск в 1974 году.

После падения режима Башара Асада Израиль расширил свое военное присутствие на территории Сирии, сопровождая вторжение сотнями авиаударов. Заняв зону, ранее находившуюся под контролем миротворцев ООН, израильские силы распространили свои операции на окрестности, вплоть до города Катана, расположенного всего в 26 км от Дамаска.

На границе с оккупированными Голанскими высотами в районе Кунейтры израильские военные потребовали эвакуации местных жителей. Некоторые из них отказываются покидать свои дома, несмотря на принуждение, включая отключение водоснабжения и разрушение дорог. Фермеры жалуются, что им запрещают работать на своих полях.

Лидер нового сирийского правительства Ахмед аль-Шараа осудил действия Израиля, призвав международное сообщество остановить военные операции. «Мы не хотим конфликта ни с Израилем, ни с другими странами. Сирийцам нужна стабильность и мир», — заявил он.