Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему сделку за закрытыми дверями. По словам Фицо, Зеленский готов был передать Словакии 500 млн евро из замороженных российских активов в обмен на голос в поддержку вступления Украины в НАТО.

«Я сказал ему, что Словакия теряет 500 млн евро в год на транзите газа, и он спросил, поддержу ли я членство Украины в НАТО, если он даст нам 500 млн евро. Конечно, я сказал никогда», — сообщил Фицо.

Фицо назвал это предложение абсурдным и обвинил Украину в нанесении экономического ущерба стране-члену ЕС. Он подчеркнул, что Словакия сильно зависит от транзита российского газа через Украину, и отказ от контракта после 2025 года грозит кризисом.

На саммите ЕС в Брюсселе Зеленский подтвердил планы прекратить транзит российского газа, чтобы избежать зависимости Европы от Москвы. Он заявил, что запрет будет распространяться на все потоки газа из России, включая возможные схемы перепродажи.

Фицо, ранее заявлявший, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО, резко осудил эту позицию, обвинив Зеленского в том, что он ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы.

Позже, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Фицо намерен 23 декабря встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам Вучича, лидеры обсудят отказ Украины от транзита российского газа в Европу.

«Насколько мне известно, Фицо собирается встретиться с Путиным. Это вызовет серьезную реакцию среди европейских лидеров», — заявил Вучич в эфире телеканала Happy.

Пока власти Словакии и Кремль официально не подтвердили эту информацию.