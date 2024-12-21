Поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансаруллах» (хуситы) заявило об атаке на военный объект в израильском городе Яффа с использованием баллистических ракет типа «Палестина-2». Представитель хуситов Яхья Сери сообщил, что операция была успешной, и подчеркнул, что удары не прекратятся, пока Израиль не снимет блокаду сектора Газа и не прекратит свои атаки.

Накануне вечером хуситы также сообщили о запуске беспилотников по «жизненно важным точкам» в Израиле.

19 декабря израильские ВВС атаковали цели в столице Йемена Сане и портовом городе Ходейда. По данным местных СМИ, в результате рейдов погибли девять человек.

Израильская армия заявила, что удары были направлены на объекты, использовавшиеся хуситами для военных операций. Эти действия стали ответом на ракетный запуск со стороны группировки в ночь на четверг.

Согласно данным йеменского телеканала Al-Masirah, четыре авиаудара пришлись на порт аль-Салиф в Ходейде, где погибли семь человек. Еще двое скончались в результате атак на нефтяной объект Рас-Иса. Кроме того, удары были нанесены по двум электростанциям в районе Саны.

Атаки хуситов против Израиля начались с разгара войны в Газе в 2023 году. Группировка заявляет, что действует в знак солидарности с палестинцами. Помимо ракетных ударов, хуситы атакуют судоходные пути в Красном море, пытаясь усилить давление на Израиль.