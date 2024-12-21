Сирийский лидер Ахмед аш-Шара провел встречу с делегацией США во главе с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф. Командование военных операций, свергнувшее режим «Баас», опубликовало заявление о результатах встречи, которая прошла в Дамаске.

В документе говорится, что новая администрация Сирии приветствовала визит американских представителей. Ахмед аш-Шара призвал США поддержать восстановление страны на всех уровнях и отменить санкции, которые препятствуют возрождению Сирии и усиливают страдания народа.

«Сирийский народ нуждается в новой эпохе без войн и конфликтов», — заявил аш-Шара. Он подчеркнул, что сирийцы сыграли ключевую роль в свержении режима Башара Асада и защите региона от хаоса.

Аш-Шара также представил программу институционализации и развития, которая, как он отметил, станет основой для нового этапа в Сирии. В рамках этой программы планируется обеспечить прозрачное управление, укрепить связи с соседними странами и содействовать региональному миру.

Кроме того, сирийский лидер подчеркнул необходимость привлечения к ответственности военных преступников и символов бывшего режима, чтобы избежать повторения трагедий прошлого.

По итогам визита американская делегация выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, но официальных комментариев по поводу обсуждения санкций пока не предоставила.