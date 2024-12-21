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Сирийский лидер призвал США к поддержке
Сирийский лидер Ахмед аш-Шара на встрече с американской делегацией во главе с Барбарой Лиф призвал США содействовать восстановлению Сирии и отменить санкции
Сирийский лидер призвал США к поддержке
Сирийский лидер Ахмед аш-Шара / Фото: Reuters
21 декабря 2024 г.

Сирийский лидер Ахмед аш-Шара провел встречу с делегацией США во главе с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф. Командование военных операций, свергнувшее режим «Баас», опубликовало заявление о результатах встречи, которая прошла в Дамаске.

В документе говорится, что новая администрация Сирии приветствовала визит американских представителей. Ахмед аш-Шара призвал США поддержать восстановление страны на всех уровнях и отменить санкции, которые препятствуют возрождению Сирии и усиливают страдания народа.

«Сирийский народ нуждается в новой эпохе без войн и конфликтов», — заявил аш-Шара. Он подчеркнул, что сирийцы сыграли ключевую роль в свержении режима Башара Асада и защите региона от хаоса.

Аш-Шара также представил программу институционализации и развития, которая, как он отметил, станет основой для нового этапа в Сирии. В рамках этой программы планируется обеспечить прозрачное управление, укрепить связи с соседними странами и содействовать региональному миру.

Кроме того, сирийский лидер подчеркнул необходимость привлечения к ответственности военных преступников и символов бывшего режима, чтобы избежать повторения трагедий прошлого.

По итогам визита американская делегация выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, но официальных комментариев по поводу обсуждения санкций пока не предоставила.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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