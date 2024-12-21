Министерство юстиции США предъявило обвинения капитану Революционной гвардии Ирана Мохаммеду Резе Нури. Его подозревают в организации убийства американского гражданина Стивена Троэлла в 2022 году. Согласно обвинению, преступление было спланировано как месть за ликвидацию генерала Касема Сулеймани американским беспилотником.

45-летний Стивен Троэлл, преподаватель института английского языка в Багдаде, был убит 7 ноября 2022 года. Вооруженные люди заблокировали его автомобиль возле дома, выстрелив в него при его жене. Обвинение утверждает, что Нури ошибочно считал Троэлла агентом разведки США или Израиля и собрал подробные данные о его передвижениях, семье и месте жительства.

Нури якобы координировал закупку оружия и автомобиля для операции. После убийства он отправил зашифрованные сообщения соучастникам, уточняя детали. После нападения Нури выехал в Иран, где организовал убежище для своих сообщников, сообщает следствие.

«Мы утверждаем, что Мохаммад Реза Нури, офицер Революционной гвардии Ирана, организовал убийство Стивена Троэлла, американского гражданина, проживавшего в Ираке, в рамках попыток иранского режима отомстить за смерть Касема Сулеймани», – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Нури был арестован в Ираке и осужден местным судом. Он остается под стражей. Если его экстрадируют в США, ему грозят обвинения в сговоре с целью убийства гражданина США и оказании поддержки террористической организации. Максимальное наказание — пожизненное заключение или смертная казнь.