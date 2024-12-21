Движение ХАМАС провело встречу с представителями ФАТХ и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Каире для обсуждения прекращения огня в секторе Газа.

В заявлении ХАМАС отмечается, что на переговорах обсуждались ход войны, перспективы обмена пленными и прекращения огня с участием посредников, а также текущие изменения в регионе.

Ключевой темой стало создание комитета общественной поддержки для управления сектором Газа. Стороны обсудили практические шаги по его формированию и готовность к скорому объявлению о его создании.

Лидеры ХАМАС, ФАТХ и НФОП договорились координировать действия в ответ на израильские атаки против палестинцев.

Ранее ХАМАС заявил, что 17 декабря в Дохе состоялись серьезные и позитивные переговоры по прекращению огня и обмену пленными. Переговоры проходили при посредничестве Катара и Египта, говорится в письменном заявлении организации.

«Достижение соглашения о прекращении огня и обмене пленными будет возможно только в том случае, если оккупант не будет выдвигать новых условий», — подчеркнули в ХАМАС.

В ноябре 2023 года стороны уже заключали временное соглашение о прекращении огня и обмене пленными. Тогда перемирие продлилось около недели, после чего Израиль возобновил атаки на сектор Газа.