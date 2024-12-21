Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан официально начнется 27 декабря. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на III народном курултае в Бишкеке.

«Проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, который десятилетиями оставался только на бумаге, наконец реализуется. Когда мы начали этот проект, многие не верили в него, даже насмехались, называя это сказкой. Теперь все видят, что это не сказка, а реальный проект. 27 декабря начнутся официальные строительные работы», — сказал Жапаров.

В пятницу в здании Администрации президента Кыргызстана «Ынтымак-Ордо» прошло подписание инвестиционного соглашения о проектировании, строительстве, финансировании, эксплуатации и техническом обслуживании железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Документ подписали министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев и председатель совета директоров компании «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» Чжун Шэнгуй. В церемонии участвовал посол Узбекистана в Кыргызстане Саидикрам Ниязходжаев.

Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан обсуждается уже 25 лет. Проект направлен на снижение зависимости от России и Казахстана, а также расширение транспортной географии.

Длина железной дороги составит 486 км, из которых 312 км пройдут по территории Кыргызстана. На маршруте планируется построить 18 станций, 81 мост и пробурить 41 тоннель общей протяженностью более 120 км.

Проект будет реализован по маршруту «Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалал-Абад — Андижан». Железная дорога соединит Китай, Кыргызстан и Узбекистан, обеспечивая доступ к Турции, Европе и странам Персидского залива.

По условиям соглашения, 51% в проекте будет принадлежать Китаю, а Кыргызстан и Узбекистан получат по 24,5%.