ПОЛИТИКА
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Турецкий Красный Полумесяц открыл офис в Дамаске
В Дамаске открылся новый офис Турецкого Красного Полумесяца для координации гуманитарной помощи и взаимодействия с Сирийским Красным Полумесяцем
Турецкий Красный Полумесяц открыл офис в Дамаске
В Дамаске открылся офис Турецкого Красного Полумесяца / Фото: AA
21 декабря 2024 г.

В столице Сирии состоялось открытие нового офиса Турецкого Красного Полумесяца — Шамской делегации. На церемонии присутствовали председатель Турецкого Красного Полумесяца Фатма Мерич Йылмаз, глава Сирийского Красного Полумесяца Мухаммад Хазим, генеральный директор Турецкого Красного Полумесяца по международным делам Алпер Кючюк и другие официальные лица.

После символического разрезания ленты и подписания протокола Йылмаз и Хазим торжественно открыли представительство Турецкого Красного Полумесяца в здании Сирийского Красного Полумесяца. Затем участники церемонии передали гуманитарные наборы нуждающимся. Позже Йылмаз и Хазим отправились в район Барзе для адресной помощи местным жителям.

Открытие нового офиса позволит лучше определять потребности на местах и координировать работу гуманитарных организаций.

«Каждая национальная организация Красного Полумесяца, сотрудничая с другими, становится сильнее в своей миссии по оказанию помощи», — подчеркнула Йылмаз.

Она также добавила: «Мы с коллегами из Сирийского Красного Полумесяца договорились приложить все усилия для ускорения восстановления и оказания необходимой гуманитарной помощи».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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