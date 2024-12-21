Генштаб ВСУ, на фоне дефицита военных на фронте, приказал подразделениям противовоздушной обороны (ПВО) высвободить часть бойцов для отправки в пехоту. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в подразделениях ПВО Украины.

«Ситуация достигла критического уровня, и мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона сможет функционировать должным образом», — заявил один из собеседников издания. По его словам, в пехоту отправляют военных, которые прошли обучение на Западе и знают, как работает ПВО, но не подготовлены к пехотной службе.

Некоторые офицеры опасаются, что командиры могут использовать переводы как способ избавиться от неугодных солдат. Также существует риск, что попавшие в плен военные раскроют секретные сведения о позициях украинской ПВО.

Бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее называл такие решения «болезненными», но отрицал их влияние на эффективность перехвата дронов и ракет.

Тем не менее, источники The Guardian утверждают, что ситуация осложняет управление подразделениями. «У меня остались те, кому за 50, и раненые. Невозможно управлять такими вещами», — пожаловался офицер сил ПВО.

В Генштабе ВСУ опровергли информацию о кризисе. По их словам, на фронт переводят военнослужащих, не задействованных в эксплуатации высокотехнологичного оборудования.

«Речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны Воздушных сил, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, который не задействован в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники. Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, и сейчас главное — удержать фронт», — объяснил Генштаб ВСУ, добавив, что на показатели перехвата дронов переводы не повлияли.