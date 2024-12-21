В московском аэропорту задержали бывшего заместителя министра просвещения России, находившегося в федеральном розыске по делу о мошенничестве на сумму более 54 млн рублей. Об этом сообщили в МВД РФ.

Имя задержанного официально не назвали. Как сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах, речь идет о Денисе Грибове, покинувшем пост замминистра по собственному желанию в августе 2024 года.

По версии следствия, Грибов и его сообщники — бывший проректор одного из подведомственных институтов, руководитель и сотрудник кадровой фирмы — организовали хищение бюджетных средств, выделенных на развитие профессионального образования. Они заключили фиктивный госконтракт на проведение стажировок для педагогов, которые фактически не проводились.

«Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 млн рублей были похищены и распределены между подозреваемыми», — утверждают в МВД.

Другие фигуранты дела были ранее задержаны и арестованы, однако бывший замминистра скрывался за границей. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. Задержание произошло по прилете Грибова из-за границы. Теперь ему грозит уголовное преследование в рамках части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).