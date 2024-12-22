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ООН: почти 800 человек убиты в суданском Северном Дарфуре
С мая в Эль-Фашере, Северный Дарфур, было убито почти 800 человек, больше тысячи получили ранения, сообщил представитель Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Тысячи людей остаются в ловушке без возможности безопасного прохода, подвергаясь неизбирательным нападениям и находясь в ужасных условиях после того, как Силы быстрого реагирования (СБР) усиливают осаду. #Судан #Дарфур #ЭльФашер #СеверныйДарфур #нападения #СБР #осада #ловушка #ООН
ООН: почти 800 человек убиты в суданском Северном Дарфуре / Others
22 декабря 2024 г.
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