ООН: почти 800 человек убиты в суданском Северном Дарфуре

С мая в Эль-Фашере, Северный Дарфур, было убито почти 800 человек, больше тысячи получили ранения, сообщил представитель Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Тысячи людей остаются в ловушке без возможности безопасного прохода, подвергаясь неизбирательным нападениям и находясь в ужасных условиях после того, как Силы быстрого реагирования (СБР) усиливают осаду. #Судан #Дарфур #ЭльФашер #СеверныйДарфур #нападения #СБР #осада #ловушка #ООН