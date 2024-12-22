ПОЛИТИКА
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Давка и длинные очереди за горячей едой в Хан-Юнусе
В Хан-Юнусе жители выстроились в длинные очереди во время раздачи гуманитарными организациями горячей еды. Дети и взрослые с мисками, кастрюлями, ведрами, банками и прочей посудой несколько часов ожидали своей порции еды. Из-за большого количества людей образовалась давка. #Палестина #Газа #ХанЮнус #горячаяеда #очередь #давка #дети #взрослые #палестинцы
Палестинец в Газе носит на себе двух сыновей с особыми потребностями / Others
22 декабря 2024 г.
Истории
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