Давка и длинные очереди за горячей едой в Хан-Юнусе

В Хан-Юнусе жители выстроились в длинные очереди во время раздачи гуманитарными организациями горячей еды. Дети и взрослые с мисками, кастрюлями, ведрами, банками и прочей посудой несколько часов ожидали своей порции еды. Из-за большого количества людей образовалась давка. #Палестина #Газа #ХанЮнус #горячаяеда #очередь #давка #дети #взрослые #палестинцы