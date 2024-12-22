ПОЛИТИКА
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Палестинец в Газе носит на себе двух сыновей с особыми потребностями
Палестинский переселенец носит двух своих сыновей с особыми потребностями - одного на спине, а другого на груди - во время непрерывного перемещения. Местные журналисты сообщают, что у отца ухудшается здоровье, он испытывает нехватку инвалидных колясок, базовых услуг и средств для обеспечения продовольствием и водой в условиях жестокой израильской войны в Газе. #Газа #Палестина #ХанЮнус #дети #сыновья #переселенец #особенныедети #особыепотребности #отец Озвучено с помощью ИИ
Палестинец в Газе носит на себе двух сыновей с особыми потребностями / Others
22 декабря 2024 г.
Истории
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