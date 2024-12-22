Германия должна быть готова к войне и существенно увеличить оборонный бюджет, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью радио Funke.

Он подчеркнул, что к 2028 году стране потребуется не менее 80–90 млрд евро ежегодно для обеспечения безопасности в условиях обострившейся международной обстановки.

Писториус отметил, что действия России, ведущей войну против Украины и угрожающей союзникам, требуют от Германии серьезных вложений в оборону.

«К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. <…> Если он нападет, мы должны быть готовы вести войну», — заявил министр.

«Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь увеличится», — добавил он.

Писториус также высказался положительно об участии Германии в европейской миротворческой миссии в Украине после окончания войны.

Призыв прозвучал на фоне растущего давления внутри НАТО, где страны-члены обсуждают повышение оборонных расходов. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличить траты выше текущего уровня в 2% ВВП.

А ранее на этой неделе газета Financial Times написала, что советники избранного президента США Дональда Трампа передали европейским союзникам по альянсу, что новая администрация в Вашингтоне и вовсе хотела бы поднять этот показатель до 5%. Однако собеседники издания не находят это реалистичным.