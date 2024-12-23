Последняя неделя 2024 года может оказаться для Грузии не из простых. Власти объявили инаугурацию нового президента на 29 декабря, но возглавляющая оппозицию действующий президент Саломе Зурабишвили не признает результаты президентского голосования и уже не раз говорила, что отказывается слагать с себя полномочия, пока парламент не станет «легитимным». Иракли Кобахидзе предупредил, что если Зурабишвили не покинет президентскую резиденцию через неделю, она рискует оказаться «за решеткой».

«Никакого серьезного плана со стороны радикальной оппозиции, в том числе Саломе Зурабишвили, представлено точно не будет. 29 числа [декабря] ей придется уйти в отставку. Посмотрим, где она продолжит свою жизнь, за решеткой или на свободе. Я думаю, что ей хватит благоразумия не нарушать Уголовный кодекс», — цитирует грузинский «Первый канал» слова одного из лидеров правящей партии «Грузинская мечта».

В субботу в Грузии возобновились массовые протесты, где звучат требования перевыборов и возвращения страны на путь евроинтеграции, о заморозке которого Кобахидзе объявил почти месяц назад.

Это уже 24-й день протестов и местные СМИ назвали его одним из самых массовых за все неполные четыре недели. По данным Visioner, в момент пика на акции на проспекте Руставели в Тбилиси находились более 186 тыс. человек.

Ожидается также, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединится к протестующим в воскресенье вечером. Ее выступление было анонсировано на 21:00 по местному времени.

14 декабря в Грузии были проведены выборы президента, где победителем был объявлен бывший футболист и сторонник правящей партии Михаил Кавелашвили. Другие кандидаты не приняли участия, а сами выборы прошли впервые по новой системе — через волеизъявление коллегии выборщиков вместо всеобщего голосования.

Грузинская оппозиция, как и большинство стран ЕС, не признает легитимными ни сегодняшний парламент (выборы в который состоялись ранее этой осенью), ни Кавелашвили в качестве избранного президента.

Результаты парламентских выборов в октябре 2024 года вызвали общественное возмущение. Победу одержала пророссийская партия «Грузинская мечта», несмотря на прогнозы, предрекавшие преимущество оппозиции. Протесты резко обострились после того, как в партии заявили, что переговоры о европейской интеграции будут в одностороннем порядке приостановлены.