Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции с лидером нового сирийского правительства Ахмедом аш-Шара в Дамаске подтвердил приверженность Турции усилиям по восстановлению Сирии и заявил, что территориальная целостность Сирии не подлежит обсуждению.

«Турция продолжит помогать сирийскому народу как на дипломатическом уровне, так и в вопросах развития. <…>Мы готовы не только помочь в восстановлении Сирии, но и сотрудничать в возрождении ее институтов», — сказал министр Фидан.

«Эта победа принадлежит сирийскому народу. Сегодня возможно обеспечить территориальную целостность Сирии, укрепить ее экономику, покончить с терроризмом и вернуть сирийцев домой. <…> Сейчас не время ждать и наблюдать. Нужно действовать. Территориальная целостность Сирии — это не предмет переговоров. Мы хотим вновь подчеркнуть, что для PKK/YPG нет места в Сирии», — добавил он.

Министр также подтвердил, что Турция, ее народ и президент Реджеп Тайип Эрдоган всегда будут поддерживать Сирию и ее народ.

Фидан отметил, что Турция считает «абсолютно неприемлемым» использование Израилем нынешней ситуации для захвата сирийских территорий. Его заявление связано с недавними атаками Израиля на сирийские земли после падения режима.

Ахмед аш-Шара подчеркнул, что обсуждал с турецким министром будущее Сирии. Он выразил благодарность Турции как «дружественной стране», которая поддерживала сирийский народ с самого начала революции.

Аш-Шара также заявил, что вооружение в Сирии должно находиться исключительно под контролем государства.

«Мы не приемлем наличие вооруженных группировок, будь то на территориях, подконтрольных им (новым властям Сирии — ред.), или в районах, находящихся под контролем PKK/YPG», — добавил он.

Встреча происходит на фоне кардинальных изменений в Сирии: 8 декабря, после того как антиправительственные группы взяли под контроль Дамаск, президент Башар Асад покинул страну и перебрался в Россию. Таким образом, завершилось почти 25-летнее правление Асада и более чем полувековая эпоха правления его семьи, находившейся у власти с конца 1960-х.