Премьер-министр Албании Эди Рама объявил о полном запрете TikTok на один год, обвинив платформу в провоцировании насилия среди молодежи. Решение принято после трагического инцидента: в ноябре 14-летний школьник погиб от ножевых ранений, нанесенных его сверстником.

Рама заявил, что TikTok способствует росту агрессии среди подростков. По данным местных СМИ, убийству предшествовали споры между школьниками в соцсетях. После инцидента на TikTok появились видеоролики, где молодежь выражала поддержку нападавшему.

«Проблема — не наши дети. Проблема — это мы, наше общество, TikTok и другие платформы, которые захватывают наших детей в плен», — подчеркнул Рама.

TikTok в ответ запросил «срочное разъяснение» от албанского правительства. Представители компании заявили, что не нашли доказательств того, что у участников конфликта были аккаунты в TikTok. Более того, по словам компании, видеоролики, связанные с инцидентом, публиковались на другой платформе.

Запрет TikTok вступит в силу в начале следующего года. В дополнение власти Албании усилили меры безопасности в школах, увеличив количество полицейских и наладив взаимодействие с родителями.

Проблема безопасности детей в социальных сетях вызывает обеспокоенность и в других странах. Некоторые государства ЕС, включая Францию, Германию и Бельгию, уже ввели ограничения на использование соцсетей подростками. Похожие регуляции установили и в Австралии. А предстоящее польское председательство в Совете ЕС намерено уделить приоритетное внимание психическому здоровью детей в контексте влияния социальных сетей.