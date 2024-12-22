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Трамп: Панамский канал — наш
Избранный президент США пригрозил вернуть американское управление над Панамским каналом, намекнув на текущее влияние Китая на карибскую страну
Трамп: Панамский канал — наш
Панамский канал / Фото: AP / Others
22 декабря 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу обвинил Панаму в завышении тарифов за использование Панамского канала. Он заявил, что если страна не будет управлять каналом надлежащим образом, США потребуют его возврата.

В публикации на Truth Social Трамп предупредил, что не допустит попадания канала в «неправильные руки» и намекнул на возможное влияние Китая. Он подчеркнул, что канал не должен управляться китайскими структурами.

«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его (Панамский канал — ред.) за один доллар во время своего пребывания у власти, управлять им должна была исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще. Панаме также не было дано право взимать с Соединенных Штатов, их военно-морского флота и корпораций, ведущих бизнес в нашей стране, непомерные цены и тарифы за проход», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Пошлины, взимаемые Панамой, абсурдны, особенно с учетом необыкновенной щедрости, оказанной США Панаме. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного акта передачи не будут соблюдены, мы потребуем, чтобы Панамский канал был полностью возвращен нам, без всяких вопросов», — добавил он.

Панамское посольство в Вашингтоне пока не прокомментировало заявления американского президента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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