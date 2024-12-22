Мадая, некогда живописный курортный город в Сирии, стала символом человеческой трагедии во время гражданской войны. С 2015 по 2017 годы город подвергся одной из самых жестоких блокад, организованных армией Башара Асада.

В течение 21 месяца около 40 тыс. жителей Мадаи оказались в ловушке, без возможности покинуть город или получить пропитание.

«На всех холмах были снайперы. Они стреляли во всех, кто выходил на улицу, — рассказал Мусаб Абед изданию Middle East Eye. — В 2015 году они убили моего отца на улице». Мины и снайперы делали любые попытки покинуть город смертельно опасными, добавляет он.

Сегодня, когда режим Асада пал, жители города охотнее делятся воспоминаниями о тех ужасах, которые им пришлось пережить. Люди умирали от голода, ели собак и других домашних животных, листья деревьев и даже использовали кости для употребления в пищу. За чашку риса могли отдать целую машину.

Слейман, врач, который предпочел, чтобы его называли только по имени, сказал, что город был словно населен призраками.

«Все были похожи на скелеты, — говорит он в интервью MEE. — Одна из самых болезненных вещей — отсутствие молока для младенцев. Я видел человека, который давал своим детям кальциевые добавки, и они умирали от передозировки».

Амне Намус, мать двух детей, потеряла мужа от пули снайпера. Она кормила детей водой со специями, сахаром, а позже — размягченными костями. «Иногда даже слова утешения не помогали», — рассказывает она.

Когда в 2017 году осада была снята в результате сделки между Ираном и Катаром, многие жители Мадаи столкнулись с новыми испытаниями. После доставки гуманитарной помощи, непривычное обилие еды вызвало у ослабленных организмов пищевые шоки, которые оказались смертельными для некоторых.

Сегодня, после свержения Асада, Мадая вновь начинает дышать свободой. Люди возвращаются домой, как это сделал 36-летний повстанец Раис Ахмед аль-Малех, который неожиданно появился на пороге родительского дома после семилетней разлуки.

«Это было словно сон. Они даже не представляли, что я приду», — рассказывает он.