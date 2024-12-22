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Путин и Фицо думают, как быть с газом
Премьер-министр Словакии встретился с президентом РФ, чтобы обсудить импорт российского газа в условиях отказа Украины от участия в его транзите
Путин и Фицо думают, как быть с газом
Фото: пресс-служба Кремля / Others
22 декабря 2024 г.

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле в воскресенье, о чем сообщили государственные агентства. Встреча состоялась на фоне приближающегося истечения контракта на транзит российского газа через Украину.

Словакия, зависящая от поставок газа по украинской территории, оказалась в сложной ситуации. Премьер-министр Фицо ранее критиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ продлить соглашение, срок действия которого истекает в конце декабря.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что обсуждение транзита газа и текущей международной ситуации было ключевым пунктом повестки.

«Встреча была организована буквально несколько дней назад», — сказал Песков.

Словацкое правительство пока не комментирует переговоры.

Украина неоднократно заявляла, что не будет продлевать контракт на транзит газа с Россией, находясь в состоянии войны с последней уже почти 34 месяца.

Словакия, имеющая долгосрочное соглашение с «Газпромом», стремится сохранить поставки газа через Украину. Альтернативные маршруты, по словам Фицо, обойдутся стране дороже на 220 млн евро.

На саммите ЕС в Брюсселе в четверг Фицо также поднимал эту тему. Зеленский, присутствовавший на мероприятии, вновь подтвердил, что Киев не намерен продлевать транзитное соглашение.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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