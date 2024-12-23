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Израиль переключается на хуситов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции против хуситов в Йемене, обвинив их в угрозе стабильности региона и мира
Израиль переключается на хуситов
Биньямин Нетаньяху / Фото: Reuters
23 декабря 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале крупной военной операции против хуситов, поддерживаемых Ираном, в Йемене. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Совета по безопасности, прошедшего в городе Цфат на севере страны.

Нетаньяху отметил, что хуситы представляют серьезную угрозу стабильности как в регионе, так и в мире.

«Мы начнем мощную операцию против хуситов, как это делаем с другими прокси Ирана в регионе. США и другие страны согласны с нами, что хуситы несут опасность не только для международного судоходства, но и для мирового порядка», — подчеркнул он.

19 декабря хуситы заявили, что атаковали два военных объекта в израильском Яффо, используя баллистические ракеты «Палестина-2».

В ответ израильская армия нанесла авиаудары по пяти целям в Йемене. По данным израильского военного радио, для этой операции было задействовано 14 боевых самолетов.

По информации израильских военных, в результате атаки хуситов пострадала школа в Рамат-Гане, расположенном неподалеку от Тель-Авива.

Атаки хуситов против Израиля начались с разгара войны в Газе в 2023 году. Группировка заявляет, что действует в знак солидарности с палестинцами. Помимо ракетных ударов, хуситы атакуют судоходные пути в Красном море, пытаясь усилить давление на Израиль.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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