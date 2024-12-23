Комиссар ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини обвинил Израиль в нарушении всех правил войны в Газе. В воскресенье он отметил, что израильские атаки продолжаются уже 14 месяцев, приводя к многочисленным жертвам среди мирного населения.

«Фиксируется обострение за последние 24 часа. Сообщается о новых убитых и раненых среди гражданских», — написал Лаззарини в своем посте в X. Он добавил, что нападения на школы и больницы стали обычным явлением.

«Мир не должен терять чувствительность. У всех войн есть правила, и все эти правила были нарушены», — подчеркнул комиссар.

Лаззарини также призвал к немедленному прекращению огня в Газе, отметив, что пауза в военных действиях давно назрела для защиты гражданского населения.

Израиль начал масштабное наступление на Газу 7 октября 2023 года. В результате этих действий погибло более 45 200 человек, большинство из которых женщины и дети.

Международный уголовный суд (МУС) в прошлом месяце выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности.

Кроме того, Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН.