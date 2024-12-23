Президент Панамы Рикардо Мулино выступил с жестким заявлением в ответ на слова Дональда Трампа, обвинившего Панаму в завышении тарифов за использование Панамского канала и намекнувшего на возможность его возвращения под контроль США.

«Я заявляю однозначно: Панамский канал и прилегающие территории принадлежат Панаме. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению. Канал был, есть и останется панамским», — подчеркнул Мулино.

Он отметил, что управление каналом осуществляется профессионально и прозрачно, а тарифы устанавливаются на основе рыночных условий, затрат на эксплуатацию и потребностей в модернизации.

«Тарифы не определяются произвольно. Они рассчитываются с учетом международной конкуренции и экономической необходимости», — добавил президент.

Мулино также подчеркнул, что Панамский канал находится под исключительным контролем Панамы и не зависит от других стран, включая Китай, Европейский Союз или США.

«Панама уважает все нации и ожидает такого же уважения в ответ. Любые заявления, искажающие этот факт, категорически отвергаются. Панамский канал — это национальное достояние, и его нейтральность гарантирована Конституцией и Соглашением о нейтралитете», — заявил Мулино.

Трамп в субботу обвинил Панаму в завышении тарифов за использование Панамского канала. Он заявил, что если страна не будет управлять каналом надлежащим образом, США потребуют его возврата.

В публикации на Truth Social Трамп предупредил, что не допустит попадания канала в «неправильные руки» и намекнул на возможное влияние Китая. Он подчеркнул, что канал не должен управляться китайскими структурами.

«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его (Панамский канал — ред.) за один доллар во время своего пребывания у власти, управлять им должна была исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще. Панаме также не было дано право взимать с Соединенных Штатов, их военно-морского флота и корпораций, ведущих бизнес в нашей стране, непомерные цены и тарифы за проход», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.