Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по случаю 30-летия принятия закона о специальном правовом статусе Гагаузской автономии, утвержденного парламентом Молдовы 23 декабря 1994 года.

В заявлении говорится, что создание автономии стало важным шагом для защиты прав и интересов гагаузских тюрков, которые являются неотъемлемой частью Молдовы, а также укрепило мир и стабильность в стране.

МИД Турции отметил, что Гагаузская автономия служит «особым мостом дружбы между Турцией и Молдовой», укрепляя связи между странами.

Турция также подтвердила свою приверженность поддержке Гагаузии и ее жителей: «Мы продолжим оказывать поддержку гагаузским тюркам и Гагаузской автономии».

Анкара подчеркнула важность автономии для стабильности в Молдове и укрепления отношений между странами.