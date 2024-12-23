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«Гагаузская автономия — мост дружбы с Молдовой»
МИД Турции поздравил народ Молдовы и гагаузских тюрков с 30-летием принятия закона о правовом статусе Гагаузской автономии
«Гагаузская автономия — мост дружбы с Молдовой»
МИД Турции / Others
23 декабря 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по случаю 30-летия принятия закона о специальном правовом статусе Гагаузской автономии, утвержденного парламентом Молдовы 23 декабря 1994 года.

В заявлении говорится, что создание автономии стало важным шагом для защиты прав и интересов гагаузских тюрков, которые являются неотъемлемой частью Молдовы, а также укрепило мир и стабильность в стране.

МИД Турции отметил, что Гагаузская автономия служит «особым мостом дружбы между Турцией и Молдовой», укрепляя связи между странами.

Турция также подтвердила свою приверженность поддержке Гагаузии и ее жителей: «Мы продолжим оказывать поддержку гагаузским тюркам и Гагаузской автономии».

Анкара подчеркнула важность автономии для стабильности в Молдове и укрепления отношений между странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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