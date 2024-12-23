Предпосылок для организации встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пока не существует. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — заявил он, уточняя, что возможности встречи до инаугурации Трампа в данный момент нет.

В воскресенье Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, чтобы положить конец войне России против Украины. Российский президент на прошлой неделе в ходе прямой линии сообщил, что не разговаривал с Трампом больше четырех лет, но готов встретиться в любое время.

Ранее, в начале декабря, во время переговоров с президентами Украины и Франции в Париже, Трамп подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и начала переговоров о завершении войны. Владимир Зеленский, однако, отметил, что стремление к быстрому миру может привести к условиям, более выгодным для Москвы.

Агентство Reuters сообщило, что Трамп пока обдумывает детали инициатив. В своих интервью избранный президент США неоднократно называл завершение войны в Украине главным приоритетом, но конкретных планов на этот счет пока не представил.

Ранее новоизбранный президент пообещал добиться мирного решения в течение 24 часов с момента вступления в должность.

Несмотря на сомнения в реалистичности такого быстрого исхода, дипломатическая команда Трампа работает над планами, которые могут включать прекращение огня и заморозку конфликта по текущей линии фронта. Такой сценарий вполне устраивает Москву, однако в Киеве не очень рады такому повороту событий, требуя освободить территории и дать Украине гарантии вступления в НАТО.