Израиль приказал эвакуировать и закрыть больницу «Камаль Адван» — одну из последних частично функционирующих на севере Газы. Это поставило медперсонал перед невыполнимой задачей — обеспечить безопасную эвакуацию сотен пациентов на фоне непрекращающихся израильских обстрелов.

Директор госпиталя доктор Хусам Абу Сафия заявил агентству Reuters, что переместить пациентов безопасно «практически невозможно» из-за недостатка автомобилей скорой помощи и ресурсов.

«В больнице находятся около 400 гражданских, включая младенцев в отделении интенсивной терапии, жизнь которых зависит от подачи кислорода и работы инкубаторов. Мы не можем эвакуировать их без необходимой помощи, оборудования и времени», — подчеркнул Абу Сафия.

Он также добавил, что топливные резервуары больницы находятся под угрозой прямого удара, что может привести к взрыву и массовым жертвам среди находящихся внутри здания пациентов.

Израильская армия не ответила на просьбу Абу Сафии отменить приказ о закрытии. Израиль утверждает, что доставил в больницу продовольствие и топливо, однако на самом деле доставку осуществил Красный Крест.

Больница, расположенная в Бейт-Лахии на севере Газы, находится под осадой уже больше года на фоне активных израильских обстрелов. Палестинцы обвиняют Израиль в попытках окончательно выселить жителей для создания буферной зоны и оккупации севера Газы.

Тем временем израильские авиаудары по Газе 22 декабря, по данным медиков, унесли жизни как минимум 29 палестинцев, включая детей в школе, где укрывались перемещенные семьи.

Что с перемирием?

Мирные переговоры Израиля и ХАМАС активизировались в последние недели в Египте. В Каир прибыли делегаты от обеих сторон, однако пока о прогрессе не сообщалось. Израиль настаивает на сохранении за собой военного контроля над всей территорией Газы, ХАМАС отвергает это условие.

По данным властей Газы, в результате израильских атак погибли более 45 тыс. палестинцев. Большая часть из 2,3 млн жителей эксклава была вынуждена покинуть свои дома, значительная часть территории лежит в руинах.