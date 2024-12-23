Разлив нефти, вызванный повреждением двух российских танкеров в результате шторма в Керченском проливе 15 декабря, привел к гибели 11 дельфинов в Черном море, сообщила директор экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей. Экологи связывают гибель животных с последствиями разлива топлива.

Белей отмечает, что это только те дельфины, которых удалось обнаружить у побережья. Вполне вероятно, что жертв экологической катастрофы гораздо больше.

По данным властей Краснодарского края, нефть продолжает вытекать из двух поврежденных танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Загрязнение распространилось на десятки километров, затронув не только Краснодарское побережье, но и Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

В ликвидации последствий участвуют около 9 тыс. добровольцев, включая военнослужащих. По сообщениям регионального правительства, было спасено 875 птиц, покрытых нефтью, однако эксперты предполагают, что выжить удастся лишь немногим из них.

Местные власти заявили, что причиной аварии стали тяжелые погодные условия и ошибки экипажей. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» перевозили около 10 тыс. тонн мазута — это плотная, вязкая жидкость, один из самых тяжелых продуктов переработки нефти.

На побережье близ Керчи с 15 декабря введен режим чрезвычайной ситуации. В некоторых местах из-за нехватки оборудования нефть приходится собирать вручную. Ее собирают граблями и поливают химическими реагентами.

Также добровольцы активно работают на побережье Крыма, где уже зафиксированы новые пятна нефти.

Усилия по очистке пляжей продолжаются, однако экологи предупреждают, что восстановление экосистемы Черного моря займет годы. Власти Краснодарского края ранее сообщили, что пляжи Анапы и Геленджика — наиболее популярных черноморских курортов россиян — остаются под пленкой нефти. Неясно, успеют ли волонтеры очистить их до начала пляжного сезона. Аналогичная ситуация сложилась и у берегов Феодосии в Крыму — там сотни метров местных пляжей усеяны черными пятнами нефти и мазута.