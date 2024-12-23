Избранный президент США Дональд Трамп 22 декабря заявил, что президент России Владимир Путин выразил желание провести с ним встречу по вопросу войны в Украине.

«Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Нужно подождать (с организацией встречи), но эту войну необходимо закончить. Эта война ужасна, ужасна», — подчеркнул политик, имея в виду российско-украинский конфликт.

Трамп, который вернется в Белый дом в конце января, ранее обещал завершить войну в Украине «за 24 часа».

«Число погибших солдат ужасающее. Там открытая местность, пули летят, а остановить их может только человеческое тело», — говорил Трамп о войне, обещая ее закончить.

Кроме того, он раскритиковал решение действующего президента Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по территории России. Избранный президент также намекнул, что Украина, возможно, получит меньше военной помощи после его вступления в должность.

В начале декабря Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщали французские СМИ, изначально американский политик не хотел встречаться с украинским президентом, но на этом настоял Макрон.

После встречи Трамп призвал к «немедленному прекращению огня», но лишь в общих словах, не давая конкретики. Также новоизбранный президент отказался пригласить Зеленского на свою инаугурацию в конце января.

Между тем, с Путиным у Трампа отношения выстраиваются куда лучше — и это, судя по всему, взаимно. Президент России 19 декабря заявил о готовности к переговорам с Трампом. «Я готов к этому, конечно, в любое время», — отметил Путин.

Путин также прокомментировал решение президента Байдена помиловать своего сына Хантера, назвав это человеческим поступком. «Я бы не стал его за это винить», — подчеркнул российский лидер.