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В НАТО ожидают давления
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что Дональд Трамп будет настаивать на увеличении военных расходов европейских союзников до уровня, значительно превышающего текущие 2% ВВП
В НАТО ожидают давления
НАТО / Фото: Reuters
23 декабря 2024 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, окажет давление на европейских союзников Альянса, таких как Германия, с требованием увеличить расходы на оборону. Об этом он сообщил в интервью агентству dpa, фрагменты которого опубликовал Spiegel.

Рютте напомнил, что еще во время своего первого президентского срока Трамп неоднократно критиковал европейские страны за недостаточные вложения в оборону.

«Он захочет, чтобы мы делали больше», — отметил генеральный секретарь.

На данный момент европейские члены НАТО тратят на оборону более 2% ВВП, однако, по словам Рютте, этого может оказаться недостаточно для сдерживания России в ближайшие четыре-пять лет.

Трамп во время своей предвыборной кампании предлагал поднять целевой показатель оборонных расходов НАТО до 3% ВВП. Некоторые источники сообщают, что избранный президент может даже потребовать 5%. Ранее Трамп критиковал европейских партнеров за излишнюю зависимость от защиты США и в первый срок угрожал выходом из Альянса.

Германия, несмотря на значительное увеличение своих оборонных расходов, в этом году достигнет лишь 2,1% от ВВП.

Рютте в начале декабря заявил, что европейские члены НАТО должны пересмотреть свои цели и инвестировать в оборону «гораздо больше», чем 2% ВВП. Окончательное решение по новому целевому показателю расходов Альянса ожидается до саммита НАТО в июне следующего года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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