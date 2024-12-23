Реактор Flamanville 3 в Нормандии начал подавать электроэнергию в субботу. Об этом сообщил генеральный директор компании EDF Люк Ремонт в официальном заявлении.

Flamanville 3 — самый мощный реактор во Франции. Он способен обеспечить энергией более 2 млн домохозяйств.

Проект столкнулся с многочисленными техническими проблемами, что привело к отставанию от графика на 12 лет. Итоговая стоимость строительства составила около 13,2 млрд евро, что более чем в четыре раза превышает первоначальную смету в 3,3 млрд евро.

Президент Эммануэль Макрон назвал запуск реактора «великим моментом для страны» и отметил, что это шаг в сторону реиндустриализации и низкоуглеродной энергетики.

Реактор EPR нового поколения работает под давлением и является четвертым реактором, построенным компанией EDF. До этого последний реактор был запущен 25 лет назад на станции Civaux 2 на юго-западе Франции.

Франция остается лидером атомной энергетики в Европе: атомная отрасль обеспечивает более 70% энергетического баланса страны. На долю атомных станций приходится около трех пятых всей производимой во Франции электроэнергии.