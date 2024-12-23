Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бекаи заявил, что у Тегерана нет прямых связей с действующим правительством Сирии. Об этом он сообщил на еженедельной пресс-конференции, отметив, что вмешательство Ирана в Сирию было связано исключительно с борьбой против терроризма.

«Мы поддерживали контакт с некоторыми группами, однако у нас нет прямых связей с действующим правительством Сирии», — подчеркнул Бекаи.

Он также рассказал, что Иран активно обменивался мнениями с Турцией по сирийскому вопросу.

«Каждый актор и сторона, вовлеченные в события в Сирии, имеют свою собственную интерпретацию происходящего. Но это не значит, что все эти версии должны быть приняты нами», — отметил он.

Бекаи сообщил, что после последних событий в Сирии иранских граждан в стране больше нет. Он рекомендовал иранцам воздержаться от поездок в Сирию из-за продолжающейся неопределенности.

«Наши дипломаты и военные советники покинули страну. Я не думаю, что в данный момент в Сирии находятся иранские граждане», — добавил он.

Президент России Владимир Путин на прямой линии ранее сообщил, что после свержения режима Башара Асада Россия вывезла из Сирии в Тегеран 4 тыс. проиранских бойцов с военной базы в Хмеймиме.

«Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территорию Сирии, то теперь они у нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4 тыс. иранских бойцов в Тегеран. С базы «Хмеймим», — заявил Путин.

Он добавил, что часть проиранских подразделений направилась в Ливан, а часть — в Ирак.