Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американские военные не должны находиться на территории Сирии. Такое заявление он сделал в интервью, подчеркнув, что эта позиция соответствует мандату, поддержанному большинством избирателей.

«Президент Трамп абсолютно прав. Большинство американцев поддерживает позицию: «Не втягивайте нас в ближневосточные конфликты». Мы не хотим, чтобы наши военные находились в Сирии или участвовали в операциях на ее территории», — заявил Уолтц.

При этом он отметил, что США будут продолжать следить за событиями в регионе, уделяя особое внимание действиям террористической организации ДЕАШ и ситуации на границе Израиля.

Кроме того, Уолтц заявил о недопустимости разработки ядерного оружия Ираном и подчеркнул, что США не допустят реализации таких планов.

Ранее сирийский лидер Ахмед аш-Шара провел встречу с делегацией США во главе с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф. Командование военных операций, свергнувшее режим «Баас», опубликовало заявление о результатах встречи, которая прошла в Дамаске.

В документе говорится, что новая администрация Сирии приветствовала визит американских представителей. Ахмед аш-Шара призвал США поддержать восстановление страны на всех уровнях и отменить санкции, которые препятствуют возрождению Сирии и усиливают страдания народа.

«Сирийский народ нуждается в новой эпохе без войн и конфликтов», — заявил аш-Шара. Он подчеркнул, что сирийцы сыграли ключевую роль в свержении режима Башара Асада и защите региона от хаоса.