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Советник Трампа: США должны покинуть Сирию
Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американские военные не должны находиться в Сирии
Советник Трампа: США должны покинуть Сирию
Майк Уолтц / Фото: Reuters
23 декабря 2024 г.

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американские военные не должны находиться на территории Сирии. Такое заявление он сделал в интервью, подчеркнув, что эта позиция соответствует мандату, поддержанному большинством избирателей.

«Президент Трамп абсолютно прав. Большинство американцев поддерживает позицию: «Не втягивайте нас в ближневосточные конфликты». Мы не хотим, чтобы наши военные находились в Сирии или участвовали в операциях на ее территории», — заявил Уолтц.

При этом он отметил, что США будут продолжать следить за событиями в регионе, уделяя особое внимание действиям террористической организации ДЕАШ и ситуации на границе Израиля.

Кроме того, Уолтц заявил о недопустимости разработки ядерного оружия Ираном и подчеркнул, что США не допустят реализации таких планов.

Ранее сирийский лидер Ахмед аш-Шара провел встречу с делегацией США во главе с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф. Командование военных операций, свергнувшее режим «Баас», опубликовало заявление о результатах встречи, которая прошла в Дамаске.

В документе говорится, что новая администрация Сирии приветствовала визит американских представителей. Ахмед аш-Шара призвал США поддержать восстановление страны на всех уровнях и отменить санкции, которые препятствуют возрождению Сирии и усиливают страдания народа.

«Сирийский народ нуждается в новой эпохе без войн и конфликтов», — заявил аш-Шара. Он подчеркнул, что сирийцы сыграли ключевую роль в свержении режима Башара Асада и защите региона от хаоса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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