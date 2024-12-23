Израильские авиаудары по сектору Газа за минувшую ночь привели к гибели не менее 20 человек, сообщили палестинские медики. Один из ударов пришелся по палаточному лагерю в так называемой «гуманитарной зоне» Аль-Маваси. В результате удара погибли как минимум десять человек, включая двух детей, сообщили в больнице Насера в южном городе Хан-Юнус, куда доставили тела.

Ранее утром Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Нусейрат в центральной части сектора Газа. Погибли как минимум четыре человека. Число убитых может вырасти в ближайшие часы, поскольку несколько десятков человек получили серьезные ранения.

Корреспондент Al Jazeera в Газе сообщает, что израильские войска окружили приют для перемещенных гражданских лиц в этом лагере.

«Рано утром израильские беспилотники и войска в бронемашинах окружили школу в лагере беженцев Нусейрат, где укрывались перемещенные гражданские лица, ограничивая движение и не давая людям покинуть здание. Они время от времени вели стрельбу с помощью беспилотников и тяжелой артиллерии. Есть погибшие», — говорится в сообщении канала.

Напомним, что подавляющее большинство перемещенных лиц составляют гражданские — женщины и дети.

Поздно вечером Израиль приказал закрыть и эвакуировать одну из последних частично функционирующих больниц на севере Газы — «Камаль Адван». Глава клиники Хусам Абу Сафия сообщил Reuters, что выполнить этот приказ «практически невозможно» из-за нехватки машин скорой помощи для вывоза пациентов.

«В больнице находится почти 400 гражданских, включая новорожденных, чья жизнь зависит от кислорода и инкубаторов. Мы не можем безопасно эвакуировать этих пациентов без помощи, оборудования и времени. Мы передаем это сообщение под интенсивным обстрелом и угрозой прямого удара по топливным резервуарам, что может привести к массовой гибели гражданских внутри здания», — подчеркнул главврач.

Абу Сафия добавил, что военные предписали перевезти пациентов и персонал в другую больницу, где условия еще хуже.