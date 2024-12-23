Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что бывшему президенту Сирии Башару Асаду запрещено покидать Москву, а его финансовые сбережения заморожены.

Песков также опроверг публикации о том, что супруга Асада, Асма Асад, якобы крайне запросила разрешение покинуть Россию и мечтает уехать в Лондон. До женитьбы в 2000 году она работала финансовым брокером в британском отделении JP Morgan. По данным ряда изданий, супруга Асада якобы хочет развестись и вернуться в Британию.

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, Песков коротко констатировал: «Нет, эта информация не соответствует действительности».

8 декабря сирийская оппозиция во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» освободила Дамаск и взяла под свой контроль большую часть Сирии. После этого Башар Асад сложил полномочия и бежал в Россию, где получил политическое убежище. С тех пор он не появлялся на публике.

После этого ряд СМИ распространили слухи, что власти РФ якобы запретили Башару Асаду покидать Москву и заниматься политической деятельностью. Ранее Песков отметил, что решение предоставить убежище Асаду принимал лично Владимир Путин. 19 декабря российский лидер подтвердил эти слова, но уточнил, что пока не встречался с Асадом.

В российской столице также находятся родители Асмы Асад и дочь Зейн, в то время как старший сын Асада Хафез в начале декабря защитил кандидатскую диссертацию в МГУ.

Ранее агентство Bloomberg писало, что побег Башара Асада из Сирии был организован российскими спецслужбами через военную базу РФ в Хмеймиме. По данным агентства, РФ убедила Асада в том, что его силы потерпели поражение и что ради его собственного выживания ему надо покинуть Сирию.