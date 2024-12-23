Дни премьерства Джастина Трюдо, похоже, подошли к концу. Большинство либералов в парламентской фракции хотят, чтобы Трюдо покинул пост премьер-министра. С таким заявлением выступил депутат от Онтарио и давний сторонник Трюдо Чандра Арья, который считает, что перемены необходимы немедленно.

«Нет другого выхода, кроме как сменить лидера сейчас», — заявил Арья в интервью CBC. Он подтвердил, что на виртуальной встрече онтарийской фракции более 50 депутатов пришли к единому мнению о необходимости отставки Трюдо.

Кресло под премьером Канады зашаталось после ухода бывшего вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд на прошлой неделе. Отставка популярного в стране политика усилила давление на премьер-министра. Уже 21 депутат публично призвал Трюдо уйти.

Кризис в правительстве Трюдо усугубляется массовыми отставками министров. Чтобы заполнить пробелы, он возложил ключевые функции на Доминика Леблана — теперь он одновременно возглавляет Минфин, МВД и министерство межправительственных дел.

Кто заменит Трюдо?

Главный претендент на пост премьера — этническая украинка Христя Фриланд.

Депутат Чандра Арья уверен, что ее опыт переговоров с администрацией Дональда Трампа делает ее идеальным кандидатом для противостояния новым вызовам, включая 20% тарифы, которые готовится ввести будущий президент США.

Христя родилась в Канаде, но по материнской линии имеет украинские корни. Фриланд имеет степень магистра по славистике из Оксфорда, прожила 4 года в Москве в качестве корреспондента Financial Times, но с 2014 года она заняла жесткую позицию против российского правительства и неоднократно выступала за ужесточение санкций против РФ.

Несмотря на растущую оппозицию, Трюдо пока не уходит. Он отменил интервью с прессой и избегает публичных заявлений, лишь намекая на внутренние конфликты: «Как в любой семье, мы иногда ссоримся на праздники, но всегда находим выход».