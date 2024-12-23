Швейцария не планирует проводить второй саммит мира по Украине. Вместо этого власти сосредоточились на подготовке прямых переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом, сообщили в МИД Швейцарии газете «Известия».

«На данный момент Швейцария не готовится к проведению второго мирного саммита. Основное внимание уделяется переговорам о прекращении огня, где ключевым фактором остаются выборы в США», — заявили в ведомстве. Там также подчеркнули, что Берн поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта и намерен добиваться прямых мирных переговоров.

Посольство РФ в Берне подтвердило, что Москва открыта к диалогу со швейцарскими представителями, в том числе по вопросам войны в Украине. В дипмиссии напомнили о телефонном разговоре главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом 18 декабря. Однако в посольстве подчеркнули: РФ не рассматривает Швейцарию как возможного посредника в переговорах с Киевом.

Ранее швейцарская газета Le Temps написала, что Берн готовит второй «‎‎саммит мира» и взаимодействует с Россией, США и странами G7. Позже эти сообщения опровергли в МИД Швейцарии.

Первый «саммит мира» прошел в июне в швейцарском Бюргенштоке. В мероприятии участвовали свыше 50 стран Запада и Глобального Юга, включая представителей Индии и ЮАР. Россию на саммит не пригласили, из-за чего от участия отказался также Китай.

На встрече в Бюргенштоке стороны обсуждали пути завершения конфликта, однако ходили вокруг да около. Главными темами стали ядерная безопасность, обмен пленными и безопасное судоходство. Однако ключевые пункты украинской «формулы мира», включая вывод российских войск, стороны не затрагивали, поскольку без участия России обсуждать эти вопросы было бессмысленно.

Президент РФ Владимир Путин назвал саммит «‎отвлекающим маневром»‎, который, по его словам, искажает причины украинского кризиса и создает иллюзию легитимности власти в Киеве. Путин утверждает, что президент Владимир Зеленский потерял легитимность в мае, когда отказался проводить президентские выборы из-за военного положения.