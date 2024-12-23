Швейцария не планирует проводить второй саммит мира по Украине. Вместо этого власти сосредоточились на подготовке прямых переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом, сообщили в МИД Швейцарии газете «Известия».
«На данный момент Швейцария не готовится к проведению второго мирного саммита. Основное внимание уделяется переговорам о прекращении огня, где ключевым фактором остаются выборы в США», — заявили в ведомстве. Там также подчеркнули, что Берн поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта и намерен добиваться прямых мирных переговоров.
Посольство РФ в Берне подтвердило, что Москва открыта к диалогу со швейцарскими представителями, в том числе по вопросам войны в Украине. В дипмиссии напомнили о телефонном разговоре главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом 18 декабря. Однако в посольстве подчеркнули: РФ не рассматривает Швейцарию как возможного посредника в переговорах с Киевом.
Ранее швейцарская газета Le Temps написала, что Берн готовит второй «саммит мира» и взаимодействует с Россией, США и странами G7. Позже эти сообщения опровергли в МИД Швейцарии.
Первый «саммит мира» прошел в июне в швейцарском Бюргенштоке. В мероприятии участвовали свыше 50 стран Запада и Глобального Юга, включая представителей Индии и ЮАР. Россию на саммит не пригласили, из-за чего от участия отказался также Китай.
На встрече в Бюргенштоке стороны обсуждали пути завершения конфликта, однако ходили вокруг да около. Главными темами стали ядерная безопасность, обмен пленными и безопасное судоходство. Однако ключевые пункты украинской «формулы мира», включая вывод российских войск, стороны не затрагивали, поскольку без участия России обсуждать эти вопросы было бессмысленно.
Президент РФ Владимир Путин назвал саммит «отвлекающим маневром», который, по его словам, искажает причины украинского кризиса и создает иллюзию легитимности власти в Киеве. Путин утверждает, что президент Владимир Зеленский потерял легитимность в мае, когда отказался проводить президентские выборы из-за военного положения.