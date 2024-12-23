Саудовская Аравия заранее предупредила Германию о подготовке теракта в Магдебурге, сообщили в МИД королевства.

Там отметили, что сообщили Берлину о радикальных взглядах Талеба аль-Абдулмохсена, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Магдебурге. МИД отправил коллегам в ФРГ четыре дипломатические ноты: три — в разведывательные службы, одну — в МИД Германии. Эр-Рияд утверждает, что на эти сообщения ответа не было.

Аль-Абдулмохсен получил убежище в Германии в 2016 году. Он критиковал ислам и власти Саудовской Аравии, а также создал сайт для помощи женщинам королевства, желающим сбежать в Европу. Саудовские власти считают его нелегальным перевозчиком людей. Они утверждают, что собрали большое досье с доказательствами его экстремистских преступлений.

Несмотря на эти данные, немецкие власти ничего не предприняли. Аль-Абдулмохсен смог остаться в Германии и, по данным следствия, использовал неохраняемый аварийный въезд на ярмарке, чтобы на автомобиле врезаться в толпу. Полиция отмечает, что BMW террориста въехал в людей на скорости более 100 км/час. Погибли пять человек, еще более 60 пострадали.

Саудовская Аравия заявила, что Германия высокомерно проигнорировала информацию, которая могла предотвратить трагедию. Власти ФРГ никак не комментировали эти сообщения. После теракта по всей Германии повысили уровень террористической угрозы и ввели дополнительные меры проверки на рождественских ярмарках.

На фоне растущей критики министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в парламент на допрос вызвали руководителей внутренней и внешней разведки.

Аль-Абдулмохсен резко критиковал власти Германии за то, что те принимают якобы слишком много беженцев, хотя сам был таким же беженцем с Ближнего Востока. Он неоднократно поддерживал ультраправые теории заговора об «исламизации» Европы и голосовал за партию «Альтернатива для Германии».