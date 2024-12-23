Израильские поселенцы за последние шесть месяцев построили семь новых незаконных поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает израильская неправительственная организация Peace Now.

По данным организации, пять из этих поселений были возведены на больших территориях к востоку и юго-востоку от города Вифлеем. Одно поселение построено на землях палестинской деревни Айн-Йебруд, еще одно — на территориях деревни на севере Западного берега.

На оккупированном Западном берегу живут около 451 тыс. израильтян, а в Восточном Иерусалиме — примерно 230 тыс. Эти поселения, согласно международному праву, считаются незаконными.

С начала атак Израиля на сектор Газа 7 октября число рейдов и арестов на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме значительно выросло. Общее число палестинцев, задержанных за этот период, превысило 12 100 человек.

Также с 7 октября жертвами нападений израильских военных и поселенцев на оккупированных палестинских территориях стали 813 палестинцев, включая 167 несовершеннолетних.

По данным палестинских властей, за первую половину 2024 года израильская армия снесла 318 строений, принадлежащих палестинцам.