Турция категорически отвергает любые попытки этнического разделения Сирии и планы политической инженерии в регионе. Об этом заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью европейскому телеканалу Euronews, в ходе которого обозначил конкретную позицию Анкары по сирийскому вопросу.

Говоря о ситуации в Сирии, Алтун подчеркнул неизменность позиции Анкары. «Турция на протяжении всей своей истории стояла на стороне справедливости и угнетенных, и в Сирии мы придерживаемся той же позиции», — рассказал турецкий чиновник. Он отметил, что Турция продолжает прилагать искренние усилия для залечивания ран братского сирийского народа, содействия его развитию и установлению мира.

Относительно российско-украинского конфликта Алтун подчеркнул необходимость конструктивного подхода всех сторон. «Чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса между Россией и Украиной, все стороны должны проявить конструктивную и ответственную позицию. Турция прилагает и будет прилагать все усилия не только для обеспечения регионального мира, но и глобальной стабильности», — заявил представитель администрации президента. По его словам, Стамбул может снова стать площадкой для мирных переговоров.

Касаясь темы сотрудничества с международными партнерами, представитель турецкой администрации отметил, что страна проводит политику, основанную на справедливости и равноправии, взаимодействуя как с США, так и с Россией и Ираном.

Отдельное внимание было уделено посреднической роли Турции в международных конфликтах. Алтун подчеркнул успешность турецкой дипломатии в переговорах между Сомали и Эфиопией, а также в достижении зерновой сделки по Черному морю. «Стамбул был представлен как платформа мира в этом процессе и получил большое международное признание. Конечно, страны могут снова собраться в Стамбуле. В этом контексте Турция, как стабилизирующая сила, готова оказать любую поддержку как в гуманитарных вопросах, так и в начале мирных переговоров», — отметил он.

В части отношений с ЕС Алтун выразил готовность Турции к укреплению сотрудничества: «Наше главное ожидание - устранение двойных стандартов в процессе вступления и создание конструктивного диалога. Мы верим, что в предстоящий период ЕС увидит необходимость развития более тесного сотрудничества с Турцией, особенно для совместного решения глобальных и региональных кризисов», — подчеркнул турецкий чиновник.