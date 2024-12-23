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Взрыв на заводе в Абакане
В российском Абакане на бывшем заводе произошел взрыв, унесший жизни двух человек, еще четверо находятся в тяжелом состоянии
Взрыв на заводе в Абакане
Фото: МЧС РФ / Others
23 декабря 2024 г.

На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв. О происшествии сообщил губернатор Хакасии Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.

«Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, семьям погибших выражаю свои глубокие соболезнования. Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь», — заявил глава региона.

По предварительным данным МЧС, двое человек погибли, еще четверо пострадали во время сварочных работ. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Причиной взрыва стало нарушение техники безопасности, заявил Коновалов.

Заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев уточнил, что взрыв произошел при пневматических испытаниях на арендуемой территории завода.

«Готовили цистерну под воду. Производили опрессовку воздухом и произошел взрыв», — написал он в телеграме, добавив, что владельцы пострадавшего цеха пока не установлены.

Согласно данным издания «Сибирский экспресс», погибшие рабочие были сотрудниками компании «Корпорация Лесмаш».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил техники безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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